Gala de Danse Le Ponant Pacé Samedi 13 juin, 15h00, 20h30 Ille-et-Vilaine

7€ / 4€

Une ambiance conviviale et festive, pour célébrer ensemble la danse sous toutes ses formes.

La MJC de Pacé a le plaisir de vous convier à son Gala de Danse Modern’Jazz et hip hop, un moment unique où se mêlent rythme, émotion et technique. Après des mois de répétitions, nos danseurs·ses de tous âges et de tous niveaux vous offrent un spectacle haut en couleurs, où chaque chorégraphie raconte une histoire, où chaque mouvement exprime une émotion.

Au programme :

Des chorégraphies originales mêlant puissance et fluidité

Une ambiance conviviale et festive, pour célébrer ensemble la danse sous toutes ses formes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T22:30:00.000+02:00

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https://mjcpace.com/agenda/gala-de-danse/

Le Ponant 2 boulevard Dumaine de la Josserie La Bourdonnais Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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