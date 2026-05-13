Béziers

GALA DE DANSE MOUV’DANCE UN JOUR UN JUKEBOX

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Gala de danse présenté par Mouv’Dance.

L’association Mouv’Dance vous présente son gala de fin d’année.

Billetterie en ligne, à l’école ou sur place le jour de la représentation. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 11 16 52 05

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English :

Dance gala presented by Mouv’Dance.

L’événement GALA DE DANSE MOUV’DANCE UN JOUR UN JUKEBOX Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34