GALA DE DANSE MOUV’DANCE UN JOUR UN JUKEBOX Béziers
GALA DE DANSE MOUV’DANCE UN JOUR UN JUKEBOX Béziers vendredi 19 juin 2026.
Béziers
GALA DE DANSE MOUV’DANCE UN JOUR UN JUKEBOX
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Gala de danse présenté par Mouv’Dance.
L’association Mouv’Dance vous présente son gala de fin d’année.
Billetterie en ligne, à l’école ou sur place le jour de la représentation. .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 11 16 52 05
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English :
Dance gala presented by Mouv’Dance.
L’événement GALA DE DANSE MOUV’DANCE UN JOUR UN JUKEBOX Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34
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