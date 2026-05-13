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GALA DE DANSE MOUV’DANCE UN JOUR UN JUKEBOX Béziers

GALA DE DANSE MOUV’DANCE UN JOUR UN JUKEBOX Béziers vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Traverse de Colombiers

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 14 14

Béziers

GALA DE DANSE MOUV’DANCE UN JOUR UN JUKEBOX

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Gala de danse présenté par Mouv’Dance.
L’association Mouv’Dance vous présente son gala de fin d’année.
Billetterie en ligne, à l’école ou sur place le jour de la représentation.   .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 11 16 52 05 

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English :

Dance gala presented by Mouv’Dance.

L’événement GALA DE DANSE MOUV’DANCE UN JOUR UN JUKEBOX Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34

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