Gala de fin d’année IAE 2026 Le Royal Metz

Gala de fin d'année IAE 2026

Le Royal 2 Rue Gambetta Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Vendredi 2026-03-13 19:30:00

L’IAE de Metz vous invite à sa soirée la plus mystérieuse…

Pour clore cette année universitaire en beauté, rangez les stylos et sortez vos plus beaux masques.

Pour qui ? Étudiants de l’IAE, personnels et personnes extérieures sont les bienvenus !

Thème Bal masqué chic (tenue de soirée et masque exigés !)

Buffet Cocktail dînatoire sucré salé (adapté à tous les régimes)

Boissons (softs et alcools*) incluses durant la soirée ! (à consommer avec modération)

Restez connectés ! Nous vous dévoilerons l’entièreté de la programmation de la soirée dans un prochain post !

Attention Les places sont limitées. Ne tardez pas à réserver votre ticket !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.Tout public

Le Royal 2 Rue Gambetta Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

IAE Metz invites you to its most mysterious evening…

To round off the academic year in style, put away your pens and get out your best masks.

Who is it for? IAE students, staff and outsiders welcome!

Theme: Chic masked ball (formal wear and masks required!)

Buffet Sweet and savory cocktail reception (suitable for all diets)

Drinks (soft drinks and spirits*) included throughout the evening! (to be consumed in moderation)

Stay tuned! We’ll be revealing the evening’s full program in a future post!

Please note: Places are limited. Don’t delay in reserving your ticket!

*Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

