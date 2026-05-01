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GALA DE PATINAGE Saint-Mars-du-Désert

GALA DE PATINAGE Saint-Mars-du-Désert samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle Sylvain Désormeau

Ville : 44850 Saint-Mars-du-Désert

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Saint-Mars-du-Désert

GALA DE PATINAGE

Salle Sylvain Désormeau Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’association Millénium Patinage vous invite à son gala
Réservation et renseignement milleniumpatinage@gmail.com   .

Salle Sylvain Désormeau Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

The Millénium Patinage association invites you to its gala

L’événement GALA DE PATINAGE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-05-17 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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