GALA DE PATINAGE Saint-Mars-du-Désert
GALA DE PATINAGE Saint-Mars-du-Désert samedi 30 mai 2026.
Saint-Mars-du-Désert
GALA DE PATINAGE
Salle Sylvain Désormeau Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association Millénium Patinage vous invite à son gala
Réservation et renseignement milleniumpatinage@gmail.com .
Salle Sylvain Désormeau Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
The Millénium Patinage association invites you to its gala
L’événement GALA DE PATINAGE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-05-17 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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