SI ON CHANTAIT ? Saint-Mars-du-Désert

SI ON CHANTAIT ?

17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05 21:00:00

2026-02-05

Venez chanter de façon spontanée

Cet atelier est accessible à tous et favorise le lâcher prise, la détente, la bonne humeur et le partage.

Le chant improvisé ou circle song est un cercle de jeu vocal qui met en avant l’improvisation, la créativité dans un cadre bienveillant et ludique.

Sur inscription .

17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 20 27 28 78

Come and sing spontaneously

