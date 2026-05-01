VIDE DRESSING Salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert
VIDE DRESSING Salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert samedi 23 mai 2026.
Saint-Mars-du-Désert
VIDE DRESSING
Salle André Malraux Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 15:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vide dressing Ados et Adultes
Organisé par les P’tits Marsiens .
Salle André Malraux Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 31 43 03 lesptitsmarsiens@gmail.com
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English :
Adolescent and Adult Garage Sale
L’événement VIDE DRESSING Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Erdre et Gesvres
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