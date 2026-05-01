VIDE DRESSING Salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert

Saint-Mars-du-Désert

VIDE DRESSING

Salle André Malraux Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 15:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vide dressing Ados et Adultes

Organisé par les P’tits Marsiens .

Salle André Malraux Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 31 43 03 lesptitsmarsiens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Adolescent and Adult Garage Sale

L’événement VIDE DRESSING Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Erdre et Gesvres