Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VIDE DRESSING Salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert

VIDE DRESSING Salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle André Malraux

Adresse : Rue du 3 Août 1944

Ville : 44850 Saint-Mars-du-Désert

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Mars-du-Désert

VIDE DRESSING

Salle André Malraux Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 15:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Vide dressing Ados et Adultes
Organisé par les P’tits Marsiens   .

Salle André Malraux Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 31 43 03  lesptitsmarsiens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Adolescent and Adult Garage Sale

L’événement VIDE DRESSING Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Erdre et Gesvres

À voir aussi à Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique)