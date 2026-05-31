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Gala de twirling bâton, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Gala de twirling bâton, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Gala de twirling bâton, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Maison des Sports et de la Jeunesse

Adresse : Boulevard Marx Dormoy, Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Gala de twirling bâton Samedi 4 juillet, 20h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:59:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:59:00+02:00

Gala organisé par le twirling bâton Draguignan

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Gala de twirling bâton

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