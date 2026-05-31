Gala de twirling bâton, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Gala de twirling bâton Samedi 4 juillet, 20h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:59:00+02:00

Gala organisé par le twirling bâton Draguignan

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Gala de twirling bâton