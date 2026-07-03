Gala d’étoiles, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Gala d’étoiles 9 et 10 juin 2027 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-09T20:00:00+02:00 – 2027-06-09T22:00:00+02:00

Fin : 2027-06-10T20:00:00+02:00 – 2027-06-10T22:00:00+02:00

Danse

Les galas d’étoiles de l’Opéra National de Bordeaux sont désormais un rituel attendu. Le temps d’une soirée, ils réunissent des interprètes d’exception issus des plus grandes compagnies internationales. Une rencontre rare qui met en lumière la technique et la musicalité de danseurs au sommet de leur carrière. Le programme alterne des pas de deux du répertoire classique et des pièces néo‑classiques ou contemporaines. Un rendez-vous d’excellence qui marquera également le dernier spectacle sur la scène du Grand-Théâtre avant sa fermeture estivale pour travaux.

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/691984-gala-detoiles »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-gala-detoiles-88841 »}]

Étoiles du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux | Étoiles invitées Danse