Gala du Cadre noir de Saumur Les Musicales du Cadre noir Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Gala du Cadre noir de Saumur Les Musicales du Cadre noir

Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 Avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire

En 2026, les Musicales accueillent une collaboration d’exception entre le Cadre noir de Saumur et l’Orchestre de la Nouvelle Europe, autour d’un répertoire musical issu de l’univers du cinéma.

Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 Avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 50 80 billetterie.cadrenoir@ifce.fr

English :

In 2026, Les Musicales welcomes an exceptional collaboration between the Cadre Noir de Saumur and the Orchestre de la Nouvelle Europe, based on a musical repertoire drawn from the world of cinema.

German :

Im Jahr 2026 findet bei den Musicales eine außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen dem Cadre noir de Saumur und dem Orchestre de la Nouvelle Europe statt, bei der ein musikalisches Repertoire aus der Welt des Films im Mittelpunkt steht.

Italiano :

Nel 2026, le Musicales ospiteranno una collaborazione eccezionale tra il Cadre Noir de Saumur e l’Orchestre de la Nouvelle Europe, basata su un repertorio musicale tratto dal mondo del cinema.

Espanol :

En 2026, los Musicales acogerán una colaboración excepcional entre el Cadre Noir de Saumur y la Orchestre de la Nouvelle Europe, basada en un repertorio musical extraído del mundo del cine.

