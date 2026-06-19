Gala et essai de roller artistique Gymnase Félix Masson Rennes
Gala et essai de roller artistique Gymnase Félix Masson Rennes mercredi 24 juin 2026.
Gala et essai de roller artistique Gymnase Félix Masson Rennes Mercredi 24 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine
Gala et essais de roller artistique
Le club de roller artistique RAIV organise son gala le mercredi 24 juin au gymnase Félix Masson à Rennes, à l’issue duquel il sera possible de faire un essai gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-24T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T20:00:00.000+02:00
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contact@raiv.fr
Gymnase Félix Masson 5 allée des Cévennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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