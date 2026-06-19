Gala et essai de roller artistique Gymnase Félix Masson Rennes Mercredi 24 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gala et essais de roller artistique

Le club de roller artistique RAIV organise son gala le mercredi 24 juin au gymnase Félix Masson à Rennes, à l’issue duquel il sera possible de faire un essai gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-24T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-24T20:00:00.000+02:00

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contact@raiv.fr

Gymnase Félix Masson 5 allée des Cévennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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