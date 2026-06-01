Gala Girodanse « Iconiques », Cour Mably, Bordeaux
Gala Girodanse « Iconiques », Cour Mably, Bordeaux mercredi 10 juin 2026.
Gala Girodanse « Iconiques » Mercredi 10 juin, 20h30 Cour Mably Gironde
Prix échelonnés : 0€, 5€, prix libre – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00
Les danseur.euses du Giro Danse ont l’honneur de vous présenter la première édition du Gala Danse, une restitution des chorégraphies de groupe et de couple apprisent au cours de l’année ainsi qu’une immersion dans le monde de la compétition. Entre chacha, rumba, jive et pleins d’autres univers chorégraphique, venez vous ambiancer avec nous sur le dancefloor.
Gala : 20h30 à 22h – Boom de 22h à 23h + Bar à crêpes durant la soirée
Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Gala – Boom – Bar à crêpes
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