Galerie 29, Galerie 29, Châteaubriant

Informations pratiques

Galerie 29 Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Galerie 29 Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

samedi 19 septembre – de 15h à 15h20 : Visite éclair de l’exposition : « les rayons différés d’une étoile » de Margaux Pleyber (voir visuel : portrait de l’artiste et son métier à tisser. – CP : Margaux Pleyber)

Description : à l’occasion des journées européennes du patrimoine, une visite commentée de l’exposition de Margaux Pleyber est organisée à la Galerie 29. Artiste licière, son travail convoque la notion de patrimoine à de nombreux égards.

Lieu : Galerie 29

visite – réservation : en ligne ou culture@cc-chateaubriant-derval.fr – 02 28 04 06 33

Tout public samedi 19 septembre : exposition ouverte de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Galerie 29 29 rue de Couëré 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228040633 [{« type »: « email », « value »: « culture@cc-chateaubriant-derval.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@cc-chateaubriant-derval.fr »}]

**samedi 19 septembre – de 15h à 15h20** : Visite éclair de l’exposition : « les rayons différés d’une étoile » de Margaux Pleyber

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