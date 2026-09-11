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Galerie 29, Galerie 29, Châteaubriant

samedi 19 septembre 2026 · Galerie 29 · Châteaubriant

Galerie 29, Galerie 29, Châteaubriant

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Galerie 29
Adresse
29 rue de Couëré 44110 Châteaubriant
Ville
44110 Châteaubriant
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Galerie 29 Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Galerie 29 Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

samedi 19 septembre – de 15h à 15h20 : Visite éclair de l’exposition : « les rayons différés d’une étoile » de Margaux Pleyber (voir visuel : portrait de l’artiste et son métier à tisser. – CP : Margaux Pleyber)
Description : à l’occasion des journées européennes du patrimoine, une visite commentée de l’exposition de Margaux Pleyber est organisée à la Galerie 29. Artiste licière, son travail convoque la notion de patrimoine à de nombreux égards.
Lieu : Galerie 29
visite – réservation : en ligne ou culture@cc-chateaubriant-derval.fr – 02 28 04 06 33
Tout public samedi 19 septembre : exposition ouverte de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

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**samedi 19 septembre – de 15h à 15h20** : Visite éclair de l’exposition : « les rayons différés d’une étoile » de Margaux Pleyber

© CCCD

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