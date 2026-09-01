Informations pratiques

Béziers

GALERIE ART ACTUEL A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

2 rue Relin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Artiste aux multiples facettes, Heli Ranta explore la peinture avec curiosité et sensibilité, venez échanger avec elle.

Venez à la rencontre de Heli Ranta, une artiste aux multiples facettes designer, graphiste, peintre, écrivaine, jardinière ou encore couturière. Animée par une passion pour l’image, elle explore la peinture sous toutes ses formes, portée par une énergie créative toujours renouvelée.

Son travail naît aussi d’une attention particulière au vivant et à la nature une colline parfumée au thym, la lumière d’un lac en été, un paysage qui invite à s’arrêter et à regarder. Entre curiosité, sensibilité et émerveillement, Heli Ranta aime relever de nouveaux défis et faire évoluer sans cesse sa pratique. .

2 rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 83 84 94 98

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English : GALERIE ART ACTUEL A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

A multifaceted artist, Heli Ranta explores painting with curiosity and sensitivity—come and chat with her.

L’événement GALERIE ART ACTUEL A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34