Galerie d’Art Douceur Angevine, Galerie d’art Douceur Angevine, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Galerie d’Art Douceur Angevine 19 et 20 septembre Galerie d’art Douceur Angevine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

France Gautier Gaudesse, artiste peintre, ouvre les portes de son atelier-galerie pour vous faire découvrir ses œuvres contemporaines.

Galerie d’art Douceur Angevine 8 rue Notre-Dame Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire

France Gautier Gaudesse, artiste peintre, ouvre les portes de son atelier-galerie pour vous faire découvrir ses œuvres contemporaines.

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture