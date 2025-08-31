Galerie d’Art Douceur Angevine, Galerie d’art Douceur Angevine, Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Galerie d'art Douceur Angevine · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Galerie d’Art Douceur Angevine 19 et 20 septembre Galerie d’art Douceur Angevine Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
France Gautier Gaudesse, artiste peintre, ouvre les portes de son atelier-galerie pour vous faire découvrir ses œuvres contemporaines.
Galerie d’art Douceur Angevine 8 rue Notre-Dame Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire
France Gautier Gaudesse, artiste peintre, ouvre les portes de son atelier-galerie pour vous faire découvrir ses œuvres contemporaines.
© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture
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