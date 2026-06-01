Galerie de la Commune Libre du Trech Exposition Christine Herlin Tulle
Galerie de la Commune Libre du Trech Exposition Christine Herlin Tulle mardi 30 juin 2026.
Tulle
Galerie de la Commune Libre du Trech Exposition Christine Herlin
14 Avenue Charles de Gaulle Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-06-30
Exposition de l’artiste Christine Herlin, spécialiste du pastel.
Vernissage le vendredi 3 juillet à 19h. .
14 Avenue Charles de Gaulle Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 33 57 28 contact@communelibredutrech.fr
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English : Galerie de la Commune Libre du Trech Exposition Christine Herlin
L’événement Galerie de la Commune Libre du Trech Exposition Christine Herlin Tulle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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