Galerie du Haut Pavé : Exposition de Patrick SIMKINS Galerie du Haut Pavé Paris

À partir d’images glanées sur le net, superposées et dont le résultat lui inspire une possible cohérence, il réalise des dessins dans lesquels tout un chacun peut découvrir des formes qui s’imbriquent : une démarche semblable au dessin automatique. Patrick Simkins fait émerger des situations quelque peu étranges qui inspirent une certaine inquiétude face au bouleversement climatique. Le spectateur peut se raconter des histoires, s’accorder un moment pour percevoir des plantes qui poussent, certaines en pots…

En prenant le temps d’observer ses dessins et ses peintures, des formes sphériques se donnent à lire. Il s’agit de bulles, de ballons, d’œufs, d’éléments en transition symbolisant une forme de fertilité empêchée. Nous savons que nous faisons partie du vivant et que nos actions envers la planète ont chacune une place déterminante. Or, nos idées restent flottantes et il serait urgent de passer à l’action, d’aller de l’avant, de « faire sa part » du colibri, pour reprendre la philosophie de Pierre Rabhi. Tels sont les messages que souhaite faire passer l’artiste. Dans ses œuvres plus récentes, une pousse végétale émerge de la planète Terre. « L’œuf et la planète semblent être une seule et même chose. La fertilité des humains et celle de la planète sont interdépendantes » pour Patrick Simkins. Celui-ci tend à nous faire prendre conscience de certains paradoxes : un désir de liens avec la nature et la volonté de la contrôler. Dans sa série actuelle, Wild Garden, commencée le jour de la naissance de son fils, il rend compte de nos envies de restaurer notre sensibilité aux éléments naturels, de les apprécier, de prendre le temps de les connaître pour mieux les préserver. Au-delà d’une réflexion sur la perte d’une relation physique à la nature, il s’agit pour l’artiste de nous inciter à envisager l’importance des rapports humains, enrichissants et constructifs.

Tel un jardinier, l’artiste a fait de son atelier le lieu d’un compostage de ses œuvres picturales. Pour cette exposition à la galerie du Haut Pavé, Patrick Simkins crée « un jardin de rocailles ». Des plantes, réalisées à partir de toiles recyclées, insérées chacune sur un fragment de bitume, suscitent notre interrogation : quelles nouvelles espèces pousseront sur une terre devenue infertile ? Quels végétaux s’adapteront au changement climatique ? Certaines « fleurs-rochers » ont été préalablement confiées à des visiteurs qui pourront tout au long de l’exposition choisir de les faire dialoguer avec les peintures afin de poursuivre l’installation.

Attardons-nous plus précisément sur ses peintures. Celles-ci présentent de forts contrastes de couleurs, attirent notre regard autant qu’elles peuvent susciter un certain dérangement. Il s’en dégage une atmosphère à la fois joyeuse, proche d’un futur désirable et d’un monde quelque peu inquiétant. Nous songeons alors à l’état de la planète que nous laisserons aux générations à venir…

Ainsi, Patrick Simkins tend à nous questionner sur les actions que nous pouvons entreprendre pour un futur soutenable. Face à nos incertitudes, cultivons la joie, l’empathie et l’entraide afin de stimuler une mise en mouvement, une participation active face aux enjeux actuels.

Pauline Lisowski

Critique d’art membre de l’AICA

L’Artiste

Diplômé d’un BA (Hons) en Fine Art & Illustration de l’Université de Coventry, Patrick Simkins a également suivi le Turps Banana Correspondence Course, programme dédié à la peinture contemporaine. Il est à l’origine du collectif BAF BAF – Back and Forth, Britain and France, créé dans le contexte du Brexit afin de favoriser les échanges artistiques entre la France et le Royaume-Uni.

Son travail a été présenté au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis, notamment dans des expositions à OHSH Projects (Londres), Staublau Gallery (Oldenburg), BBK Oldenburg Gallery, à la London Art Fair avec C&C Gallery, ainsi que dans des événements tels que le London Contemporary Art Prize et l’ING Discerning Eye. Il a également été finaliste du UK National Open Art.

Parallèlement à sa pratique picturale, il développe des performances interactives présentées à l’international, notamment au Lyric Theatre de Hammersmith à Londres et au Palais des Beaux-Arts de Lille.

En parallèle de son travail artistique, il enseigne les arts plastiques dans plusieurs écoles d’art à Paris.

psimkinsart.com

Patrick Simkins s’interroge sur la fugacité de l’existence et la possibilité d’un nouveau mode de vie, en harmonie avec l’ensemble du monde vivant. Son processus artistique émane d’abord de son interrogation face au flux d’images qui circulent sur les réseaux sociaux. Ceux-ci auraient-ils pris la place des interactions sociales dans la vie réelle ? Ne prenons-nous pas plus de temps à nous consacrer aux écrans qu’à vivre en phase avec la réalité ? Telles sont les questions que pose l’artiste.

Du mardi 05 mai 2026 au samedi 16 mai 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

Du mercredi 08 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T14:30:00+02:00_2026-04-08T18:30:00+02:00;2026-04-09T14:30:00+02:00_2026-04-09T18:30:00+02:00;2026-04-10T14:30:00+02:00_2026-04-10T18:30:00+02:00;2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T18:30:00+02:00;2026-04-14T14:30:00+02:00_2026-04-14T18:30:00+02:00;2026-04-15T14:30:00+02:00_2026-04-15T18:30:00+02:00;2026-04-16T14:30:00+02:00_2026-04-16T18:30:00+02:00;2026-04-17T14:30:00+02:00_2026-04-17T18:30:00+02:00;2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T18:30:00+02:00;2026-05-05T14:30:00+02:00_2026-05-05T18:30:00+02:00;2026-05-06T14:30:00+02:00_2026-05-06T18:30:00+02:00;2026-05-07T14:30:00+02:00_2026-05-07T18:30:00+02:00;2026-05-08T14:30:00+02:00_2026-05-08T18:30:00+02:00;2026-05-09T14:30:00+02:00_2026-05-09T18:30:00+02:00;2026-05-12T14:30:00+02:00_2026-05-12T18:30:00+02:00;2026-05-13T14:30:00+02:00_2026-05-13T18:30:00+02:00;2026-05-14T14:30:00+02:00_2026-05-14T18:30:00+02:00;2026-05-15T14:30:00+02:00_2026-05-15T18:30:00+02:00;2026-05-16T14:30:00+02:00_2026-05-16T18:30:00+02:00

Galerie du Haut Pavé 3 quai Montebello 75005 Paris

https://www.haut-pave.org https://www.facebook.com/p/Galerie-du-Haut-Pav%C3%A9-100057101814316/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Galerie-du-Haut-Pav%C3%A9-100057101814316/?locale=fr_FR



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