Galerie félicie Spectacle Fables de La Fontaine Gréoux-les-Bains
Galerie félicie Spectacle Fables de La Fontaine Gréoux-les-Bains dimanche 14 juin 2026.
Gréoux-les-Bains
Galerie félicie Spectacle Fables de La Fontaine
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23
Dans un lieu original et convivial, une conférence fascinante, du violon joyeux et des Fables comme vous ne les avez jamais entendues ! Sur réservation. Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.
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Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr
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English :
A fascinating lecture, joyful fiddling and Fables like you’ve never heard them before! Reservations required. Show followed by a light snack. With La Brouette company.
L’événement Galerie félicie Spectacle Fables de La Fontaine Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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