Gréoux-les-Bains

Galerie félicie Spectacle Fables de La Fontaine

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23

Dans un lieu original et convivial, une conférence fascinante, du violon joyeux et des Fables comme vous ne les avez jamais entendues ! Sur réservation. Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.

.

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fascinating lecture, joyful fiddling and Fables like you’ve never heard them before! Reservations required. Show followed by a light snack. With La Brouette company.

L’événement Galerie félicie Spectacle Fables de La Fontaine Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque