Galerie Félicie Spectacle Hugo à Gogo Galerie Félicie Gréoux-les-Bains

Gréoux-les-Bains

Galerie Félicie Spectacle Hugo à Gogo

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-23 2026-08-20

Dans un lieu original et convivial, une interprétation passionnante et passionnée de poèmes de Victor Hugo.

Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette

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Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr

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English :

In an original and convivial setting, an exciting and passionate interpretation of Victor Hugo’s poems.

Show followed by a light snack. With La Brouette company

L’événement Galerie Félicie Spectacle Hugo à Gogo Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque