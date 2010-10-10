Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Galerie Félicie Spectacle Hugo à Gogo Galerie Félicie Gréoux-les-Bains

Galerie Félicie Spectacle Hugo à Gogo Galerie Félicie Gréoux-les-Bains vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Galerie Félicie

Adresse : 10 rue neuve

Ville : 04800 Gréoux-les-Bains

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 10

Gréoux-les-Bains

Galerie Félicie Spectacle Hugo à Gogo

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-23 2026-08-20

Dans un lieu original et convivial, une interprétation passionnante et passionnée de poèmes de Victor Hugo.
Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette
  .

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94  cie.labrouette@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In an original and convivial setting, an exciting and passionate interpretation of Victor Hugo’s poems.
Show followed by a light snack. With La Brouette company

L’événement Galerie Félicie Spectacle Hugo à Gogo Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque

À voir aussi à Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence)