Gréoux-les-Bains

Galerie Félicie Spectacle Frères d’Âme

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 19:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-30 2026-08-27

Dans un lieu original et convivial, des poèmes en cascade ! Ronsard, Rimbaud, Pessoa, Khayyam… nous parlent d’amour, et grands combats. La poésie comme flambeau ! Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.

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Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr

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English :

In an original and convivial setting, a cascade of poems! Ronsard, Rimbaud, Pessoa, Khayyam? talk of love and great battles. Poetry as a torch! Show followed by a light snack. With La Brouette company.

L’événement Galerie Félicie Spectacle Frères d’Âme Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque