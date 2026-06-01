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Galette des rois, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Galette des rois, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Galette des rois, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan vendredi 15 janvier 2027.

Lieu : Maison des Sports et de la Jeunesse

Adresse : Boulevard Marx Dormoy, Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : vendredi 15 janvier 2027

Fin : vendredi 15 janvier 2027

Tarif : 5 € / personne pour les adhérents - 7 € pour les non-adhérents.

Galette des rois Vendredi 15 janvier 2027, 17h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

5 € / personne pour les adhérents – 7 € pour les non-adhérents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-15T17:00:00+01:00 – 2027-01-15T19:00:00+01:00
Fin : 2027-01-15T17:00:00+01:00 – 2027-01-15T19:00:00+01:00

Galette organisée par l’Amicale des corses et amis de la corse de Draguignan. Pour cette nouvelle année, nous vous invitons à venir partager une part de galette autur d’un verre de cidre.
Participation : 5 € / personne pour les adhérents – 7 € pour les non-adhérents.
Maison des sports et de la jeunesse – Salle de conférence

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Galette des rois – Amicale des Corses et amis de la corse de Draguignan

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