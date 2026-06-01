Galette des rois, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Galette des rois Vendredi 15 janvier 2027, 17h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

5 € / personne pour les adhérents – 7 € pour les non-adhérents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-15T17:00:00+01:00 – 2027-01-15T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-15T17:00:00+01:00 – 2027-01-15T19:00:00+01:00

Galette organisée par l’Amicale des corses et amis de la corse de Draguignan. Pour cette nouvelle année, nous vous invitons à venir partager une part de galette autur d’un verre de cidre.

Participation : 5 € / personne pour les adhérents – 7 € pour les non-adhérents.

Maison des sports et de la jeunesse – Salle de conférence

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Galette des rois – Amicale des Corses et amis de la corse de Draguignan