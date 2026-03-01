Gallitrappe et le petit peuple Paimpont
Gallitrappe et le petit peuple Paimpont mardi 14 avril 2026.
Gallitrappe et le petit peuple
1 Pl du roi Saint Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23
L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !
Après avoir passé l’hiver au chaud à Magonia, Gallitrappe, revient en même temps que les beaux jours. Mais cette fois-ci, certains esprits de la forêt l’accompagneront pour une aventure où l’âme agit. Mêlant contes, comédie et marionnettes, profitez d’une pause dans le temps.
A partir de 5 ans (gratuit pour les moins de 5 ans prendre un billet gratuit obligatoirement)
Deux départs 10h/12h et 14h30/16h30
Balade à pied de 2km environ entrecoupée de pauses contées
Circuit accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
Réservation obligatoire
Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont. .
1 Pl du roi Saint Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
