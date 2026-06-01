Game Jam à la Maison du Jeu Vidéo, La Maison du Jeu Vidéo, Rennes
Game Jam à la Maison du Jeu Vidéo, La Maison du Jeu Vidéo, Rennes dimanche 5 juillet 2026.
Game Jam à la Maison du Jeu Vidéo Dimanche 5 juillet, 17h00 La Maison du Jeu Vidéo Ille-et-Vilaine
Entrée libre sur jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00
Une Game Jam est un évènement où des créateurs et créatrices de jeux vidéo se retrouvent pour un marathon créatif afin de développer des jeux sur un thème surprise dévoilé en amont. Venez assister à la restitution pour découvrir le travail effectué par nos participants et participantes durant week end!
La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
Ouverture au public de la restitution des jeux vidéo crées en 48h
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026