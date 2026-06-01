Game Jam à la Maison du Jeu Vidéo, La Maison du Jeu Vidéo, Rennes

Game Jam à la Maison du Jeu Vidéo Dimanche 5 juillet, 17h00 La Maison du Jeu Vidéo Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00

Une Game Jam est un évènement où des créateurs et créatrices de jeux vidéo se retrouvent pour un marathon créatif afin de développer des jeux sur un thème surprise dévoilé en amont. Venez assister à la restitution pour découvrir le travail effectué par nos participants et participantes durant week end!

La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Ouverture au public de la restitution des jeux vidéo crées en 48h