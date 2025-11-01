Games Gaillardes n° 74 Salle Dumazaud Brive-la-Gaillarde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T19:00:00 – 2026-07-24T23:00:00
Fin : 2026-07-24T19:00:00 – 2026-07-24T23:00:00
La Guilde Ludique Briviste organise rituellement 2 rencontres ludiques mensuelles à Brive-la-Gaillarde, les Games Gaillardes, et elles ont lieu un dimanche après-midi et un vendredi soir.
Cette 74ème Games Gaillarde vous accueillera autour de tables de jeux de société, familiaux ou expert, de jeux d’ambiance, de jeux de cartes à collectionner et de jeux de figurines.
Des animateurs seront présents pour vous faire découvrir les jeux et vous apprendre si besoin à y jouer.
Vous trouverez à coup sûr des partenaires pour partager un moment de conviviatlité autour de ces tables de jeux.
Salle Dumazaud 22 rue de de sèlves Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
