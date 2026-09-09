Gaming Zone spéciale « Sur les traces du patrimoine », Médiathèque Elsa Triolet, Oullins-Pierre-Bénite

Informations pratiques

Gaming Zone spéciale « Sur les traces du patrimoine » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Elsa Triolet Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Pour les journées du patrimoine, les médiathèques mettent à l’honneur le patrimoine littéraire français que constitue le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

En 2026, Le Petit Prince fêtera ses 80 ans de publication en France. Ce conte, qui a touché des millions de lecteurs à travers le monde, a été traduit dans plus de 650 langues et dialectes.

Plongez dans une expérience immersive et ludique où chaque image est une énigme. À vous de décrypter les indices visuels pour identifier et localiser ces lieux chargés d’histoire.

Médiathèque Elsa Triolet 8 rue du 11 Novembre 1918, 69310, Oullins-Pierre-Bénite Oullins-Pierre-Bénite 69310 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@oullinspierrebenite.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 78 51 24 45 »}]

Pour les journées du patrimoine, les médiathèques mettent à l’honneur le patrimoine littéraire français que constitue le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

©Médiathèques d’Oullins-Pierre-Bénite