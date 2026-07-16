Informations pratiques

Perpignan

GANTA #9 AESTHESIS + PILAR TALAVERA

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 2

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Une soirée dédiée aux musiques électroniques et expérimentales, portée par deux artistes aux univers immersifs et résolument contemporains.

.

Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening dedicated to electronic and experimental music, featuring two artists whose work offers immersive and decidedly contemporary experiences.

L’événement GANTA #9 AESTHESIS + PILAR TALAVERA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME