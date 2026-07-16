GANTA #9 AESTHESIS + PILAR TALAVERA Perpignan
jeudi 19 novembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
GANTA #9 AESTHESIS + PILAR TALAVERA
Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 2 – 2 – 2
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Une soirée dédiée aux musiques électroniques et expérimentales, portée par deux artistes aux univers immersifs et résolument contemporains.
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Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org
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English :
An evening dedicated to electronic and experimental music, featuring two artists whose work offers immersive and decidedly contemporary experiences.
L’événement GANTA #9 AESTHESIS + PILAR TALAVERA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME
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