Garden party au bord de l’étang de Berre Cercle de Voile Martigues
Garden party au bord de l’étang de Berre Cercle de Voile Martigues samedi 6 juin 2026.
Martigues
Garden party au bord de l’étang de Berre
Samedi 6 juin 2026.
Samedi 4 juillet 2026.
Samedi 1er août 2026.
Samedi 12 septembre 2026. Cercle de Voile Bd Touret de Vallier Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-12
Le Rest’eau Le Tholon lance ses Garden Party avec concert et tapas offerts pour profiter d’un moment de détente au bord de l’étang de Berre.Familles
Ambiance sunset, concert live et tapas entre amis au bord de l’étang. Tapas offert de 18h à 20h.
Viens chiller, danser et profiter de soirées d’été uniques. .
Cercle de Voile Bd Touret de Vallier Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 82 36 21
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English :
Rest’eau Le Tholon launches its Garden Party with concert and tapas offered to enjoy a relaxing moment on the edge of the Berre pond.
L’événement Garden party au bord de l’étang de Berre Martigues a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Martigues
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