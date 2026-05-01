Villersexel

Garden Party au château

Lieu-dit Château Villersexel Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Une ambiance élégante, estivale et ultra stylée vous attend…

DJ & Ambiance Madame M.

Une Garden Party, c’est un événement en plein air dans un cadre d’exception, mêlant ambiance chill, musique, soleil et esprit festif… avant de monter en intensité à la tombée de la nuit.

Un cadre exceptionnel, une ambiance unique, du son, du soleil et une soirée qui s’annonce inoubliable…

Accès libre et GRATUIT en extérieur de 17h à 22h pour profiter de la Garden Party dans le parc du Château.

À 22h grand feu d’artifice pour clôturer la Garden Party en beauté.

Puis de 22h à 5h soirée privée immersive à l’intérieur du Château, dans ses 3 plus belles pièces, entièrement privatisées (accès payant).

Dress code TENUE BLANCHE OBLIGATOIRE.

Réservations en ligne. .

Lieu-dit Château Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Garden Party au château

L’événement Garden Party au château Villersexel a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL