Gastronomie dans l’art Limoges
dimanche 4 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Gastronomie dans l’art
1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 15:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Découvrez la gastronomie sous un autre regard grâce aux collections du Musée des Beaux-Arts de Limoges. Accompagné d’un guide-conférencier, partez à la découverte des œuvres qui mettent en scène les aliments, les repas et les plaisirs de la table. Une visite thématique pour explorer les liens entre art, cuisine et traditions, et observer comment la gastronomie s’invite dans les œuvres au fil des époques. .
1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gastronomie dans l’art
L’événement Gastronomie dans l’art Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Jean-Pierre Leguay en concert Orgue Place Saint-Étienne Limoges 10 septembre 2026
- Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges 10 septembre 2026
- WEBINAIRE « Conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol « , Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Folia Limoges 11 septembre 2026