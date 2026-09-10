Informations pratiques

Limoges

Gastronomie dans l’art

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04 15:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Découvrez la gastronomie sous un autre regard grâce aux collections du Musée des Beaux-Arts de Limoges. Accompagné d’un guide-conférencier, partez à la découverte des œuvres qui mettent en scène les aliments, les repas et les plaisirs de la table. Une visite thématique pour explorer les liens entre art, cuisine et traditions, et observer comment la gastronomie s’invite dans les œuvres au fil des époques. .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr

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English : Gastronomie dans l’art

L’événement Gastronomie dans l’art Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole