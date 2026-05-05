Gathering Memories with my Eyelashes, Arsenal Jean-Marie Rausch Metz, Metz

Gathering Memories with my Eyelashes Dimanche 24 mai, 14h00, 20h00 Arsenal Jean-Marie Rausch Metz Moselle

5 à 22€, dès 12 ans. En arabe surtitré français

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T15:10:00+02:00

Fin : 2026-05-24T20:00:00+02:00 – 2026-05-24T21:15:00+02:00

Une nouvelle création saisissante où souvenirs et identité se rencontrent. Entre émotion et révélation, Nanda Mohammad transforme la mémoire en énergie créatrice !

« Gathering Memories with my Eyelashes » est une traversée intime et puissante. Quand ses souvenirs d’enfance commencent à disparaître, une actrice entreprend avec sa mère un voyage au cœur de la mémoire. Ce périple devient une fouille sensible où émergent des vérités enfouies sur sa famille, son identité et sa patrie.

Pour Nanda Mohammad, créer cette première œuvre en tant qu’autrice revient à affronter la Syrie de son passé et l’Égypte de son présent. Entre deux mondes, elle transforme la mémoire en matière vivante, vibrante, parfois douloureuse. Peut-on se construire en effaçant hier ? Comment habiter le présent sans être prisonnière du passé ? Un spectacle incandescent, nécessaire et profondément humain.

Dans le cadre de Passages Transfestival – édition 26 Nouveaux Rivages du 14 au 28 mai à Metz

Arsenal Jean-Marie Rausch Metz avenue Ney Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://passages-transfestival.mapado.com/event/686108-gathering-memories-with-my-eyelashes »}]

Saison Méditerranée 2026

©Nanda Mohammad