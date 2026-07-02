Gautier Capuçon | Frank Braley, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Gautier Capuçon | Frank Braley Mardi 2 février 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-02T20:00:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-02T20:00:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00

Musique de chambre

Gautier Capuçon et Frank Braley gravissent « l’Himalaya Beethoven » avec un concert-événement : l’intégrale de ses sonates pour violoncelle et piano. Salué par la critique comme l’un des meilleurs enregistrements des sonates du maître de Bonn, le disque qu’ils ont fait paraître en 2016 s’appuie sur la complicité musicale tissée par leur duo au fil du temps. Les cinq sonates révèlent l’évolution de la trajectoire musicale de Beethoven et son intérêt soutenu pour ces deux instruments, déployant la profondeur de leur son grave, et l’énergie de leur articulation.

Programme

Ludwig van Beethoven, intégrale des sonates pour violoncelle et piano :

Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en fa majeur op. 5 n° 1

Sonate pour violoncelle et piano n° 2 en sol mineur, op. 5 n° 2

Sonate pour violoncelle et piano n° 3 en la majeur, op. 69

Sonate pour violoncelle et piano n° 4 en do majeur, op. 102 n° 1

Sonate pour violoncelle et piano n° 5 en ré majeur, op. 102 n° 2

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697633-gautier-capucon-frank-braley »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-gautier-capucon-frank-braley-86501 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Musique de chambre