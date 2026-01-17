Gautier Capuçon & Frank Braley Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
Gautier Capuçon & Frank Braley Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement lundi 25 janvier 2027.
Marseille 1er Arrondissement
Gautier Capuçon & Frank Braley
Lundi 25 janvier 2027 de 20h à 22h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-25 20:00:00
fin : 2027-01-25 22:00:00
Date(s) :
2027-01-25
Un grand moment en perspective !
Gautier Capuçon, violoncelle
Frank Braley, piano
Gautier Capuçon est à la fois l’un des plus grands violoncellistes du monde musical et un musicien populaire. Qu’il joue à l’Orchestre philharmonique de Berlin, aux obsèques de Johnny, au sommet de la Tour-Eiffel ou du Mont-Blanc, à Notre-Dame ou à Marseille, il reste le même, concentré, chaleureux, décontracté.
Partenaire fiable et ouvert, Frank Braley mène une carrière atypique où la liberté a le dernier mot.
Ensemble, ils jouent l’intégrale des cinq sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. De la fraîcheur des deux premières, à la profondeur des deux dernières, en passant par la générosité flamboyante de la Troisième, tous les visages de Beethoven sont au rendez-vous.
PROGRAMME
BEETHOVEN
Sonates pour violoncelle et piano
n° 1 en fa majeur op. 5 n° 1
n° 2 en sol mineur op. 5 n° 2
n° 3 en la majeur op. 69
n° 4 en ut majeur op. 102 n° 1
n° 5 en ré majeur op. 102 n° 2 .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com
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We’ve got a great time ahead of us!
L’événement Gautier Capuçon & Frank Braley Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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