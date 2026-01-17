Gautier Capuçon & Frank Braley Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Gautier Capuçon & Frank Braley

Lundi 25 janvier 2027 de 20h à 22h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-25 20:00:00

fin : 2027-01-25 22:00:00

Date(s) :

2027-01-25

Un grand moment en perspective !

Gautier Capuçon, violoncelle

Frank Braley, piano



Gautier Capuçon est à la fois l’un des plus grands violoncellistes du monde musical et un musicien populaire. Qu’il joue à l’Orchestre philharmonique de Berlin, aux obsèques de Johnny, au sommet de la Tour-Eiffel ou du Mont-Blanc, à Notre-Dame ou à Marseille, il reste le même, concentré, chaleureux, décontracté.



Partenaire fiable et ouvert, Frank Braley mène une carrière atypique où la liberté a le dernier mot.



Ensemble, ils jouent l’intégrale des cinq sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. De la fraîcheur des deux premières, à la profondeur des deux dernières, en passant par la générosité flamboyante de la Troisième, tous les visages de Beethoven sont au rendez-vous.



PROGRAMME



BEETHOVEN

Sonates pour violoncelle et piano

n° 1 en fa majeur op. 5 n° 1

n° 2 en sol mineur op. 5 n° 2

n° 3 en la majeur op. 69

n° 4 en ut majeur op. 102 n° 1

n° 5 en ré majeur op. 102 n° 2 .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com

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English :

We’ve got a great time ahead of us!

L’événement Gautier Capuçon & Frank Braley Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille