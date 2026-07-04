Gautier Montegu 4tet Le Melville Paris

Informations pratiques

Inspirés par une énergie et un style allant de l’ère be-bop à des formations plus modernes, les quatre musiciens présentent un répertoire original de compositions et d’arrangements avec pour fil rouge un sens harmonique poussé et un swing entrainant. Avec Sandro Torsiello (saxophone ténor), Gautier Montegu (piano), France Duclairoir (contrebasse) et Guillaume Leguérinel (batterie), le quartet propose des compositions pleinement inspirées par le jazz de leurs ainés, avec un regard vif toujours porté vers la tradition afro-américaine.

Gautier Montegu : piano

Guillaume Leguerinel : batterie

France Duclairoir : contrebasse

Jean-Baptiste Rannou : sax

Quatre musiciens déchaînés, entre be-bop et jazz moderne, mélangent harmonie et swing dans un répertoire original. Sandro, Gautier, France et Guillaume rendent hommage à la tradition afro-américaine !

Le vendredi 06 novembre 2026

de 21h00 à 23h30

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-06T22:00:00+01:00

fin : 2026-11-07T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-06T21:00:00+02:00_2026-11-06T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6135



Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

