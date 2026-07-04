Gautier Montegu 4tet Le Melville Paris
vendredi 6 novembre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Inspirés par une énergie et un style allant de l’ère be-bop à des formations plus modernes, les quatre musiciens présentent un répertoire original de compositions et d’arrangements avec pour fil rouge un sens harmonique poussé et un swing entrainant. Avec Sandro Torsiello (saxophone ténor), Gautier Montegu (piano), France Duclairoir (contrebasse) et Guillaume Leguérinel (batterie), le quartet propose des compositions pleinement inspirées par le jazz de leurs ainés, avec un regard vif toujours porté vers la tradition afro-américaine.
Gautier Montegu : piano
Guillaume Leguerinel : batterie
France Duclairoir : contrebasse
Jean-Baptiste Rannou : sax
Quatre musiciens déchaînés, entre be-bop et jazz moderne, mélangent harmonie et swing dans un répertoire original. Sandro, Gautier, France et Guillaume rendent hommage à la tradition afro-américaine !
Le vendredi 06 novembre 2026
de 21h00 à 23h30
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-06T22:00:00+01:00
fin : 2026-11-07T00:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-06T21:00:00+02:00_2026-11-06T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6135
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