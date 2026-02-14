Gauvain Sers, Le Pin Galant, Mérignac

Gauvain Sers Jeudi 4 février 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Catégorie Or : 49,90€ / Catégorie 1 : 39,90€ / Catégorie 2 : 34,90€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T20:30:00+01:00 – 2027-02-04T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-04T20:30:00+01:00 – 2027-02-04T22:00:00+01:00

Le retour de Gauvain Sers

Un quatrième album après quatre ans d’absence

Entre Paris et la Creuse.

Entre l’intime et le politique.

Entre l’enfance et le monde.

Il y a des albums qu’on arpente, comme des territoires ou des souvenirs. Des albums qui parlent à tout le monde, parce qu’on y croise l’intime et l’universel, l’humour et la tendresse, l’expérience humaine la plus crue et l’indignation. « Boulevard de l’enfance » est de ceux-là.

Après trois albums enchaînés à toute allure dans le tourbillon du succès, des disques de platine et des tournées, Gauvain Sers, 36 ans, a éprouvé le besoin de se poser. De revenir à la « vraie vie », là où elle se passe : dans les cafés, à Paris ou dans la Creuse, où ce middle class hero à la française est né.

En retour, la « vraie vie » lui a donné un enfant. D’où un déplacement intérieur, un nouveau regard sur la société, une volonté aussi de revenir à la source, à ses « origines originales », là où tout a commencé.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

