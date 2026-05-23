Gen & The Degenerates • MOJA • Erebe SUPERSONIC Paris

GEN & THE DEGENERATES (22h00)

(Rock – Liverpool, UK)

Groupe punk rock alternatif rebelle et énergique, Gen and the Degenerates est réputé autant pour ses refrains entraînants que son agressivité brute, et fait preuve sur scène d’assurance, de charme et d’une forte présence. Repoussant sans cesse les limites, le groupe s’est rapidement imposé comme l’un des groupes live émergents les plus mémorables de la scène rock britannique. Avec un public toujours plus nombreux et tout aussi chaotique, Gen and the Degenerates se prépare non seulement à répondre à l’engouement, mais aussi à dépasser toutes les attentes. Punk rocker alternatif, ambianceur, agent du chaos… Degenerates, c’est son nom et sa nature.

https://gensdegenerates.bandcamp.com/

MOJA (21h00)

(Alt punk – Japon)

Moja est un groupe instrumental japonais formé en 2007, qui mêle des sonorités rock, punk et alternatives à une énergie électrisante. Dès leurs débuts, ils se sont produits dans les plus grands festivals du monde entier, jouant dans plus de 12 pays. Le groupe est connu pour créer des paysages sonores intenses et immersifs, caractérisés par des riffs puissants et des rythmes entraînants. Le jeu de batterie surhumain de Masumi, qui rappelle le dieu bouddhiste Ashra, et la ligne de basse lourde et grondante ainsi que le chant féroce de Haru forment ensemble le cœur battant du groupe, donnant naissance à une section rythmique emblématique qui est devenue leur marque de fabrique incontournable. Moja transmet des émotions et de l’énergie uniquement à travers la musique, transformant chaque concert en une expérience sensorielle unique. En 2025, le groupe sortira un nouvel album fin septembre chez Overdrive Records, consolidant ainsi sa présence sur la scène musicale internationale.

https://hello-moja.bandcamp.com/music

EREBE (20h30)

(Post rock – Paris, FR)

Après une rencontre sur les bancs de la faculté de musicologie et plusieurs années d’activité discrète, EREBE ne se révèle au monde qu’en 2022 par le biais d’AEON, un premier LP à la production et à l’écriture denses aux confins du rock progressif et de la lourdeur du post-metal. Cette première collaboration avec le label suédois Silent Future Recordings permet aux cinq musiciens de partager la scène avec des groupes tels qu’HYPNO5E, Klone ou encore The Necromancers. C’est aussi l’occasion de communiquer au public le fruit de plusieurs années de réflexions littéraires comme philosophiques autour du deuil, concept sous-tendant AEON et incarné par des références directes comme Build a Fire de Jack London à travers leur single Drowned. Le groupe aborde dans ce projet le rapport de l’humain à la nature et à la technique, mais aussi au transcendant. Sur le titre final The Collector, la présence solennelle de Luc Lemay du légendaire groupe Gorguts, se dressant en démiurge tonitruant, vient clore les réflexions d’AEON dans une pièce aussi brutale qu’épique de plus de dix minutes.

Les 3 influences : Opeth, The Contortionist, Deftones

https://silentfuture.lnk.to/erebe

https://m.youtube.com/channel/UC5ltD2z0-Gss0dBBRz3mEZg

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Vendredi 13 Mars 2026

Entrée gratuite jusqu’à 23h puis 10€ jusqu’à 6h

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Bienvenue à cette nouvelle soirée Marshall x Supersonic qui plaira à coup sûr aux fans de… Amyl & The Sniffers, Tropical Fuck Storm & Minami Deutsch

Le mardi 23 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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