Gender Fvck Klub revient pour un klub after Pride FGO-Barbara Paris

La Gender Fvck Klub revient enflammer FGO-Barbara pour une soirée SPECIALE PRIDE de 23h à 5h du matin. Au programme pour se klub : king, queen et autres créatures offriront un show aux univers explosifs et feront danser les queer jusqu’au bout de la nuit !

La Gender Fvck Klub revient enflammer Paris pour une soirée SPECIALE PRIDE où se mélangent au klub : king, queen et autres créatures pour offrir un show aux univers explosifs et faire danser les queer jusqu’au bout de la nuit.

Le samedi 27 juin 2026

de 23h00 à 05h00

payant

Early Bird 13€

Prévente 16€

Tarif plein 19€

Tarif réduit 11€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T23:00:00+02:00_2026-06-27T05:00:00+02:00

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris



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