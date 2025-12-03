Richard Walter

productions (licence n°R-2022006816 – R2022008495) présente

GÉNÉRATION CÉLINE

4 VOIX POUR UNE LÉGENDE

Après l’incroyable succès de L’HÉRITAGE

GOLDMAN, Le Concert extraordinaire nous offre un nouveau spectacle XXL

: GÉNÉRATION CÉLINE !

Plongez au coeur de l’univers

musical envoûtant de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps : CÉLINE

DION.

Un spectacle inédit qui célèbre la

carrière exceptionnelle de cette icône de la musique, sous la direction artistique de l’incontournable

ERICK BENZI, auquel nous devons la réalisation de ses plus grands

succès en France.

Vivez une expérience immersive et

émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de CÉLINE

qui vous sont présentées par de jeunes artistes aux voix uniques dans un spectacle

à couper le souffle !

Laissez-vous emporter par la magie

de ses succès inoubliables et découvrez l’héritage musical incomparable de cette

légende vivante.

GÉNÉRATION CÉLINE : Un hommage

vibrant à une artiste d’exception qui continue d’inspirer des générations entières

et de toucher le coeur de millions de fans à travers le monde.

Pour [RE]VIVRE sur scène l’émotion

et le partage d’un répertoire incontournable. Deux heures de pur bonheur et de

communion pour tous les fans de CÉLINE et de ses chansons mythiques…

Vous

avez aimé « L’HERITAGE GOLDMAN »…

Vous

adorerez « GÉNÉRATION CÉLINE » !

En

tournée dans toute la France

Locations : points de ventes habituels

Le vendredi 06 février 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 32,50 à 105 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 100 ans.

