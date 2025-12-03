Génération Céline : 4 voix pour une légende
GÉNÉRATION CÉLINE vous invite à plonger dans l’univers musical de Céline Dion, légende francophone aux millions de fans à travers le monde. Quatre jeunes voix exceptionnelles, guidées par Erick Benzi, revisitent ses chansons intemporelles dans un spectacle XXL. 2 heures d’émotion, de communion et de magie pour revivre sur scène l’héritage incomparable d’une artiste qui continue d’inspirer toutes les générations.
Le vendredi 06 février 2026
de 20h30 à 22h30
payant
De 32,50 à 105 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 100 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-06T21:30:00+01:00
fin : 2026-02-06T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-06T20:30:00+02:00_2026-02-06T22:30:00+02:00
https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/generation-celine-concerts +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire Lieu du concert Lieu du concert