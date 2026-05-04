Fragments MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS
Fragments MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS vendredi 5 juin 2026.
La MPAA/Saint-Blaise vous ouvre ses portes et
vous invite à découvrir des extraits de spectacles de groupes qui
répètent dans ses salles.
Traversez aussi bien les espaces que les univers artistiques au cours de cette soirée de découvertes !
Programme détaillé à venir.
Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026
On
appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux
fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle
sème deux fois l’an !
Découvrez la programmation ici.
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour
mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques
artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à
l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.
Traversez aussi bien les espaces que les univers artistiques au cours de cette soirée de découvertes !
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Gratuit, sur inscription
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00
MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 37/39 rue Saint-Blaise 75020 PARIS
+33146349490 saint-blaise@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs
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