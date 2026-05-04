Fragments MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

La MPAA/Saint-Blaise vous ouvre ses portes et

vous invite à découvrir des extraits de spectacles de groupes qui

répètent dans ses salles.

Traversez aussi bien les espaces que les univers artistiques au cours de cette soirée de découvertes !

Programme détaillé à venir.

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On

appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux

fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle

sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour

mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques

artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à

l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Traversez aussi bien les espaces que les univers artistiques au cours de cette soirée de découvertes !

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Gratuit, sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-05T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00

MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 37/39 rue Saint-Blaise 75020 PARIS

+33146349490 saint-blaise@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs



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