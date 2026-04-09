La chatte métamorphosée en femme Hôpital Bretonneau Paris

L’œuvre est inspirée d’une fable de La Fontaine du même titre et met en scène 4 personnages : Minette (soprano), Marianne (mezzo) Guido (ténor) et Dig-dig (baryton).

Découvrez cette histoire où Guido, un jeune homme misanthrope, amoureux de sa chatte Minette, va recevoir une leçon. Sous l’œil suspicieux de Marianne, la gouvernante de Guido, un drôle de magicien indien du nom de Dig-Dig et une femme étrange aux comportements félins vont faire croire à Guido que sa chatte s’est métamorphosée en femme. La jeune femme est-elle vraiment l’incarnation de la chatte Minette portée disparue ? Vous le saurez en venant voir le spectacle !

La Compagnie Manneïvore présente « La Chatte métamorphosée en femme », une courte opérette de 60 minutes de Jacques Offenbach drôle et joyeuse datant de 1858.

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-05T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00

Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de Maistre 75018 Paris

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