Génération Céline : 4 voix pour une Légende Zénith de Paris Paris
Génération Céline : 4 voix pour une Légende Zénith de Paris Paris vendredi 15 janvier 2027.
Génération Céline : 4 voix pour une Légende Zénith de Paris Paris Vendredi 15 janvier 2027, 20h30 réservation payante
GÉNÉRATION CÉLINE : 4 voix, 2h de magie, l’héritage d’une légende vivante ! Revivez ses plus grands succès dans un show à couper le souffle. L’émotion Céline, comme jamais sur scène
Après l’incroyable succès de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE
nous offre un nouveau spectacle XXL : GÉNÉRATION CÉLINE !
Plongez au coeur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse
francophone de tous les temps : CÉLINE DION.
Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique,
sous la direction artistique de l’incontournable ERICK BENZI, auquel nous devons la
réalisation de ses plus grands succès en France.
Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les
chansons intemporelles de CÉLINE qui vous sont présentées par de jeunes artistes
aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle !
Laissez-vous emporter par la magie de ses succès inoubliables et découvrez l’héritage
musical incomparable de cette légende vivante.
GÉNÉRATION CÉLINE : Un hommage vibrant à une artiste d’exception qui continue
d’inspirer des générations entières et de toucher le coeur de millions de fans à travers le
monde.
Pour [RE]VIVRE sur scène l’émotion et le partage d’un répertoire incontournable.
Deux heures de pur bonheur et de communion pour tous les fans de CÉLINE et de ses
chansons mythiques…
Vous avez aimé « L’HERITAGE GOLDMAN »…
Vous adorerez « GÉNÉRATION CÉLINE » !
En tournée dans toute la France
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-15T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-01-15T22:30:00.000+01:00
1
https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/generation-celine-billet/idmanif/644364/idtier/28239479 https://www.fnacspectacles.com/event/generation-celine-paris-tournee-zenith-paris-la-villette-21121892/
Zénith de Paris 211, avenue Jean Jaurès Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris