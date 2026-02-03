Génération Céline : 4 voix pour une Légende Zénith de Paris Paris Vendredi 15 janvier 2027, 20h30 réservation payante

GÉNÉRATION CÉLINE : 4 voix, 2h de magie, l’héritage d’une légende vivante ! Revivez ses plus grands succès dans un show à couper le souffle. L’émotion Céline, comme jamais sur scène

Après l’incroyable succès de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE

nous offre un nouveau spectacle XXL : GÉNÉRATION CÉLINE !

Plongez au coeur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse

francophone de tous les temps : CÉLINE DION.

Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique,

sous la direction artistique de l’incontournable ERICK BENZI, auquel nous devons la

réalisation de ses plus grands succès en France.

Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les

chansons intemporelles de CÉLINE qui vous sont présentées par de jeunes artistes

aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle !

Laissez-vous emporter par la magie de ses succès inoubliables et découvrez l’héritage

musical incomparable de cette légende vivante.

GÉNÉRATION CÉLINE : Un hommage vibrant à une artiste d’exception qui continue

d’inspirer des générations entières et de toucher le coeur de millions de fans à travers le

monde.

Pour [RE]VIVRE sur scène l’émotion et le partage d’un répertoire incontournable.

Deux heures de pur bonheur et de communion pour tous les fans de CÉLINE et de ses

chansons mythiques…

Vous avez aimé « L’HERITAGE GOLDMAN »…

Vous adorerez « GÉNÉRATION CÉLINE » !

En tournée dans toute la France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-15T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-01-15T22:30:00.000+01:00

1

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/generation-celine-billet/idmanif/644364/idtier/28239479 https://www.fnacspectacles.com/event/generation-celine-paris-tournee-zenith-paris-la-villette-21121892/

Zénith de Paris 211, avenue Jean Jaurès Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

