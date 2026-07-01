Geneva Watch Days, Rotonde du Mont-Blanc, Genève

Informations pratiques

Geneva Watch Days 2 – 6 septembre Rotonde du Mont-Blanc

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T16:00:00+02:00

Lancé en 2020 par six membres fondateurs – Breitling, Bvlgari, De Bethune, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie. et MB&F – l’événement décentralisé est devenu une pierre angulaire de la communauté horlogère. Plus de 100 pièces exceptionnelles de 52 marques participantes.

Pour 7è édition, les Geneva Watch Days proposent un programme immersif, avec de nombreux partenaires et animations visites guidées par un expert de la FHH, conférences de presse des marques horlogères, tables rondes, challenges horlogers, petits-déjeuners sur les thématiques Marchés…

Rotonde du Mont-Blanc Quai du Mont-Blanc 10, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://gva-watch-days.com/fr/informations-pratiques/ »}]

Les Geneva Watch Days réinventent l’événement horloger grâce à leur concept novateur de format décentralisé.

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