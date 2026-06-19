Génial à Géniaux CPB Noroît Rennes
Génial à Géniaux CPB Noroît Rennes vendredi 26 juin 2026.
Génial à Géniaux CPB Noroît Rennes Vendredi 26 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de « cet été à Rennes » Venez à notre événement gratuit le vendredi 26 juin pour fêter l’arrivée de l’été !!
Dans le cadre de « cet été à Rennes » Venez à notre événement gratuit le vendredi 26 juin pour fêter l’arrivée de l’été !!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T20:00:00.000+02:00
1
noroit@cerclepaulbert.asso.fr
CPB Noroît 28 Rue Charles Géniaux, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Carrières scientifiques : all you want to know OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes 19 juin 2026
- Exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes 19 juin 2026
- Le complexe des flûtes sacrées Basalt Rennes 19 juin 2026
- Vide garage La Ferme de la Harpe Rennes 19 juin 2026
- Café Santé » Vivre avec le soleil » EPI des Longs Champs Rennes 19 juin 2026