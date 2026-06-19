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Génial à Géniaux CPB Noroît Rennes

Génial à Géniaux CPB Noroît Rennes

Génial à Géniaux CPB Noroît Rennes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : CPB Noroît

Adresse : 28 Rue Charles Géniaux, Rennes, France

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Génial à Géniaux CPB Noroît Rennes Vendredi 26 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de « cet été à Rennes » Venez à notre événement gratuit le vendredi 26 juin pour fêter l’arrivée de l’été !!

Dans le cadre de « cet été à Rennes » Venez à notre événement gratuit le vendredi 26 juin pour fêter l’arrivée de l’été !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T20:00:00.000+02:00

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 noroit@cerclepaulbert.asso.fr

CPB Noroît 28 Rue Charles Géniaux, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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