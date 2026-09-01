Informations pratiques

Martizay

Gentleman de Martizay

Chambon Martizay Indre

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 13:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Circuit de 20 km ouvert à tous à partir de 13 ans.

C’est l’événement fun et convivial de fin de saison, à ne pas manquer !

Venez clôturer cette belle année cycliste dans la joie et la bonne humeur.

Composer votre binôme et affronter les autres équipes sur un circuit d’environ 20km ouvert à tous à partir de 13 ans . Départ tous les 2 minutes.

Un sac avec plusieurs lots pour chaque participant, 3 premières équipes Scratch, 3 premières équipes au classement, 1ère équipe féminine et 1ère équipe mixte récompensées.

Grande tombola pour tous les participants avec tirage au sort grâce au numéro des dossards. 26 .

Chambon Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 28 17 75 yoann.afif19@outlook.fr

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English :

22.6 km circuit open to all aged 13 and over.

L’événement Gentleman de Martizay Martizay a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne