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AGENDA · Martizay

Gentleman de Martizay Martizay

dimanche 27 septembre 2026 · Martizay

Gentleman de Martizay Martizay

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Chambon
Ville
36220 Martizay
Département
Indre
Tarif
26 26 26 Tarif de base plein tarif

Martizay

Gentleman de Martizay

Chambon Martizay Indre

Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 13:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Circuit de 20 km ouvert à tous à partir de 13 ans.
C’est l’événement fun et convivial de fin de saison, à ne pas manquer !
Venez clôturer cette belle année cycliste dans la joie et la bonne humeur.
Composer votre binôme et affronter les autres équipes sur un circuit d’environ 20km ouvert à tous à partir de 13 ans . Départ tous les 2 minutes.
Un sac avec plusieurs lots pour chaque participant, 3 premières équipes Scratch, 3 premières équipes au classement, 1ère équipe féminine et 1ère équipe mixte récompensées.
Grande tombola pour tous les participants avec tirage au sort grâce au numéro des dossards. 26  .

Chambon Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 28 17 75  yoann.afif19@outlook.fr

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English :

22.6 km circuit open to all aged 13 and over.

L’événement Gentleman de Martizay Martizay a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne

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