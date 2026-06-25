Geoffrey Secco Origines Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Geoffrey Secco Origines Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac samedi 5 décembre 2026.
Jonzac
Geoffrey Secco Origines
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Spectacle de Geoffrey Secco au Centre des Congrès de Haute-Saintonge à Jonzac.
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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine centredescongres@haute-saintonge.org
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English :
Geoffrey Secco’s show at the Haute-Saintonge Convention Center in Jonzac.
L’événement Geoffrey Secco Origines Jonzac a été mis à jour le 2026-06-25 par CDC de Haute Saintonge
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