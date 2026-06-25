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Geoffrey Secco Origines Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Geoffrey Secco Origines Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac samedi 5 décembre 2026.

Lieu
Centre des Congrès de Haute-Saintonge
Adresse
57 avenue Jean Moulin
Ville
17500 Jonzac
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
42 42 42

Jonzac

Geoffrey Secco Origines

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Spectacle de Geoffrey Secco au Centre des Congrès de Haute-Saintonge à Jonzac.
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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   centredescongres@haute-saintonge.org

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English :

Geoffrey Secco’s show at the Haute-Saintonge Convention Center in Jonzac.

L’événement Geoffrey Secco Origines Jonzac a été mis à jour le 2026-06-25 par CDC de Haute Saintonge

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