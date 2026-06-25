Geoffrey Secco Origines Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac samedi 5 décembre 2026.

Jonzac

Geoffrey Secco Origines

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Spectacle de Geoffrey Secco au Centre des Congrès de Haute-Saintonge à Jonzac.

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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine centredescongres@haute-saintonge.org

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English :

Geoffrey Secco’s show at the Haute-Saintonge Convention Center in Jonzac.

L’événement Geoffrey Secco Origines Jonzac a été mis à jour le 2026-06-25 par CDC de Haute Saintonge