Géoparc et musée : partager le patrimoine géologique, Musée de Lodève, Lodève

Informations pratiques

Géoparc et musée : partager le patrimoine géologique Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée de Lodève Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Au cours de cette visite, Stéphane Fouché, géomédiateur, vous présentera des fossiles témoignant des dernières découvertes scientifiques et des enjeux liés à leur préservation.

Le musée et le Géoparc œuvrent ensemble pour protéger et transmettre ce patrimoine. Propriétaires, inventeurs, chercheurs, conservateurs et médiateurs contribuent ainsi à partager ces précieux témoins de l’histoire de la Terre, au service de la connaissance et du territoire.

Et vous, comment pouvez-vous agir pour préserver ce patrimoine ? Venez en discuter.

Musée de Lodève Rue de la Republique, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie +33467888610 https://www.museedelodeve.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.museedelodeve.fr/fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467888610 »}] C’est dans l’hôtel ayant précédé celui-ci que serait né, le 22 juin 1653, André Héroule de Fleury, futur évêque de Fréjus, cardinal, percepteur et ministre de Louis XV. La maison voisine fut acquise en 1677 par Jean de Fleury, son père. C’est à partir de cette acquisition que fut constitué le vaste immeuble dont la construction doit être rapportée à cette date, en accord avec le style du portail, du grand escalier et des façades. Les aménagements intérieurs datent du milieu ou de la fin du XVIIIe siècle. Cet hôtel comporte une cour centrale carrée, reliée à la rue par un passage voûté, bordé par la conciergerie. Le grand escalier est situé à droite de cette cour, l’escalier de service à gauche. Au fond, un vestibule voûté dessert les salles du rez-de-chaussée et donne accès au jardin. Le premier étage conserve un dessus de cheminée orné d’un trophée de musique en gypserie, datant du XVIIIe siècle.

Au cours d’une visite, Stéphane Fouché, géomédiateur, vous présente des fossiles qui témoignent des dernières découvertes scientifiques et de leurs enjeux. Le musée et le Géoparc protègent ce en le ?…

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