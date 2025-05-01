Georg Jensen à Paris | Le refuge d’un maître artisan La Maison du Danemark Paris

Figure reconnue de l’orfèvrerie, Georg Jensen contribue dès le début du XXe siècle à renouveler les formes et les usages de l’argent, en intégrant les principes de l’Art Nouveau à des objets fonctionnels. Son travail se distingue par des lignes fluides, des motifs organiques et des surfaces martelées. Formé d’abord comme dinandier, puis comme sculpteur et céramiste, Georg Jensen excelle ensuite en tant qu’orfèvre. En 1904, il fonde la Maison Georg Jensen et développe une production allant de la haute orfèvrerie aux bijoux ainsi qu’aux objets décoratifs et fonctionnels. Plus d’un siècle après sa création, la Maison demeure une référence du design scandinave, associant exigence artisanale, qualité, esthétisme et fonctionnalité.

La Maison du Danemark présente, du 1er avril au 31 mai 2026, l’exposition Georg Jensen à Paris | Le refuge d’un maître artisan, consacrée à l’un des orfèvres les plus influents du XXe siècle et figure majeure du design scandinave. À l’occasion du centenaire de la période parisienne du maître danois, cette exposition inédite met en lumière un chapitre essentiel, mais encore méconnu, de sa carrière : les deux années qu’il passe à Paris, de 1924 à 1926.

Du mercredi 01 avril 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T15:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T12:00:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00;2026-04-02T12:00:00+02:00_2026-04-02T18:00:00+02:00;2026-04-03T12:00:00+02:00_2026-04-03T18:00:00+02:00;2026-04-04T12:00:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00;2026-04-05T12:00:00+02:00_2026-04-05T18:00:00+02:00;2026-04-07T12:00:00+02:00_2026-04-07T18:00:00+02:00;2026-04-08T12:00:00+02:00_2026-04-08T18:00:00+02:00;2026-04-09T12:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-10T12:00:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T12:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T12:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00;2026-04-14T12:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00;2026-04-15T12:00:00+02:00_2026-04-15T18:00:00+02:00;2026-04-16T12:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T12:00:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00;2026-04-18T12:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-19T12:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00;2026-04-21T12:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T12:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T12:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T12:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T12:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T12:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00;2026-04-28T12:00:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-29T12:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T12:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T12:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T12:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-03T12:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00;2026-05-05T12:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-06T12:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00;2026-05-07T12:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T12:00:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T12:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00;2026-05-10T12:00:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00;2026-05-12T12:00:00+02:00_2026-05-12T18:00:00+02:00;2026-05-13T12:00:00+02:00_2026-05-13T18:00:00+02:00;2026-05-14T12:00:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-15T12:00:00+02:00_2026-05-15T18:00:00+02:00;2026-05-16T12:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-05-17T12:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00;2026-05-19T12:00:00+02:00_2026-05-19T18:00:00+02:00;2026-05-20T12:00:00+02:00_2026-05-20T18:00:00+02:00;2026-05-21T12:00:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-22T12:00:00+02:00_2026-05-22T18:00:00+02:00;2026-05-23T12:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-24T12:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00;2026-05-26T12:00:00+02:00_2026-05-26T18:00:00+02:00;2026-05-27T12:00:00+02:00_2026-05-27T18:00:00+02:00;2026-05-28T12:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-05-29T12:00:00+02:00_2026-05-29T18:00:00+02:00;2026-05-30T12:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-05-31T12:00:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00

La Maison du Danemark 142 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

https://www.maisondudanemark.dk/evenements/georg-jensen-a-paris



Afficher la carte du lieu La Maison du Danemark et trouvez le meilleur itinéraire

