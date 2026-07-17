Informations pratiques

« George Kaplan » Collectif Les Botchs Vendredi 28 août, 18h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Tarif unique : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:30:00+02:00

https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/

Spectacle | 1 heure 30 | Dès 12 ans | Lieu : Préau de l’école élémentaire

L’odeur du café, cinq personnalités distinctes, trois microcosmes radicaux, un nom commun : George Kaplan. Dans un presque huis clos, trois groupes en crise vont évoluer dans un décor semblable aux codes de jeu et d’esthétique singuliers : des activistes révoltés usant de cartons pour nourrir leur désir d’anonymat et de collectif, des scénaristes américanisés au rouge à lèvres débordant en pleine émulation, des membres d’un gouvernement invisible despotique enfarinés dans leurs absurdités.

Emportées par une urgence propre à chaque acte, les situations virent à l’absurde et au comique, les caractères explosent, se heurtent, prennent une place inattendue. Plus le spectacle avance, plus les strates sociales augmentent et mettent en exergue l’individualisme, l’omniprésence de la surveillance et de la pression, et les stratégies de manipulation. L’obsédant et imaginaire George Kaplan se révèle être une satire pour questionner le pouvoir de la fiction sur la réalité et interroger nos maladies contemporaines : jusqu’où peut-on aller pour une cause, un travail, une soif de pouvoir ? Peut-on maintenir sa quête personnelle en collectif ? À quel point les microcosmes et les atmosphères agissent sur nos personnalités ?

DISTRIBUTION :

Mise en scène : Camille Petit

Complicité artistique : Mélisande Dorvault, Benjamin Grangier

Interprétation : Mélisande Dorvault, Jonas Lebrun, Khaled Khadir, Camille Petit, Valentin Gutierrez

Scénographie : Maël Voges de Laurens, Mona Richard

Création lumière : Amanda Carriat

MENTIONS OBLIGATOIRES :

Bénéficie du dispositif Aide à la Création de l’Espace Roguet / Département de la Haute-Garonne

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales

© Clovis Tanguy