George Sand & Marie d’Agoult : une amitié immédiate et passionnée Théâtre de Nesle PARIS

Informations pratiques

Spectacle à l’occasion des 150 ans de la disparition de George Sand et de Marie d’Agoult.

Adaptation théâtrale et musicale des échanges épistolaires entre George Sand et Marie d’Agoult, portée musicalement par les œuvres de leurs amants respectifs Chopin et Liszt.

Deux femmes libres, une amitié incandescente

Pendant plus de dix ans, Sand et d’Agoult s’écrivent : l’art, l’amour, la création, la maternité, l’écriture, la liberté – tous les combats d’une vie. Deux femmes qui ont osé́ s’affranchir des carcans, revendiqué le droit à leur authenticité́ créatrice, à leur liberté́ de femmes et d’écrivaines.

Chopin et Liszt, le langage secret

Sur scène, les comédiennes-musiciennes donnent vie aux lettres et interprètent au piano et au violoncelle les œuvres de Chopin et de Liszt. La musique n’est pas un accompagnement, elle devient alors la bande son émotionnelle de la correspondance, ce qui se dit sans mots, ce qui vibre entre les lignes.

Le Théâtre de Nesle offre l’écrin parfait où chaque spectateur est invité dans le salon de ces deux femmes, témoin privilégié de leur confidence.

« J’ai eu tout de suite envie de vous aimer, mais je ne vous aime pas encore. Vous ne me connaissez pas assez et ne sachant si vous pourriez m’aimer, je ne veux pas trop vous aimer encore. »

— George Sand à Marie d’Agoult