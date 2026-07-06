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Georges Perec à voix haute Bibliothèque des Batignolles Paris

mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris

Georges Perec à voix haute Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque des Batignolles
Adresse
18, rue des Batignolles
Ville
75017 Paris
Département
Paris

Les bibliothécaires (et les lecteurs s’ils le souhaitent) liront des
extraits de l’œuvre de l’écrivain Georges Perec.

mardi 13 octobre à 15h – accès libre – salle bleue
Le mardi 13 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-13T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-13T15:00:00+02:00_2026-10-13T16:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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