Georges Perec à voix haute Bibliothèque des Batignolles Paris
mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris
Informations pratiques
Les bibliothécaires (et les lecteurs s’ils le souhaitent) liront des
extraits de l’œuvre de l’écrivain Georges Perec.
mardi 13 octobre à 15h – accès libre – salle bleue
Le mardi 13 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-13T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-13T15:00:00+02:00_2026-10-13T16:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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