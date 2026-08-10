GÉOTRIP AU SALAGOU Octon
samedi 10 octobre 2026 · Octon
Informations pratiques
Octon
GÉOTRIP AU SALAGOU
Octon Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Une brève histoire de la Terre de 350 millions d’années, en 50 km ! Embarquez pour un circuit à la découverte d’une partie des plus beaux géo-sites du Géoparc mondial UNESCO Terres d’Hérault Dio, col de la Merquière, La Lieude, Salasc, Mourèze, Pic de Vissou, Carlencas…
À chacun des dix arrêts, profitez d’une petite promenade commentée sur les traces géologiques de notre territoire.
Une brève histoire de la Terre de 350 millions d’années, en 50 km ! Embarquez pour un circuit à la découverte d’une partie des plus beaux géo-sites du Géoparc mondial UNESCO Terres d’Hérault Dio, col de la Merquière, La Lieude, Salasc, Mourèze, Pic de Vissou, Carlencas…
À chacun des dix arrêts, profitez d’une petite promenade commentée sur les traces géologiques de notre territoire.
Par l’association le M.A.S. des Terres Rouges .
Octon 34800 Hérault Occitanie bruno.salagou@gmail.com
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English : GÉOTRIP AU SALAGOU
A Brief History of Earth Spanning 350 Million Years, Covered in Just 50 km! Embark on a tour to discover some of the most beautiful geological sites in the UNESCO Global Geopark Terres d’Hérault: Dio, Col de la Merquière, La Lieude, Salasc, Mourèze, Pic de Vissou, Carlencas…
At each of the ten stops, enjoy a short guided walk exploring the geological history of our region.
L’événement GÉOTRIP AU SALAGOU Octon a été mis à jour le 2026-08-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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