Informations pratiques

Octon

TÊTES-BRÈCHES

Chemin de Ricazouls Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11

Exposition collective de Martin Cauvel, Darédo, Philippe Dummont, Catherine Lévêque, Nadine Vergues.

Exposition collective de Martin Cauvel, Darédo, Philippe Dummont, Catherine Lévêque, Nadine Vergues.

Quand le loup rencontre la raie manta, quand la femme tondue côtoie le béton, quand le cracheur d’encre

s’illumine d’un regard éperdu, une harmonie se fait jour et nous invite à vivre une expérience saisissante.

Ces œuvres mises en commun vibrent des singularités de chacun et révèlent un égrégore artistique étrange et puissant.

Le Collectif Noir de Mars est né d’une rencontre artistique et humaine de 5 artistes plasticiens

d’Occitanie d’expression figurative.

Vernissage vendredi 4 septembre 18h

Ouvert les vend., sam., dim de 15h à 19h .

Chemin de Ricazouls Octon 34800 Hérault Occitanie +33 6 71 75 04 43 vam.parc.octon@gmail.com

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English : TÊTES-BRÈCHES

Group exhibition featuring Martin Cauvel, Dar%E9do, Philippe Dummont, Catherine L%E9v%EAque, and Nadine Vergues.

L’événement TÊTES-BRÈCHES Octon a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 OT DU CLERMONTAIS